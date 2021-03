La Tribune : Qatar 2022, "On envoie la Coupe du Monde dans des endroits qui ne sont pas faits... Depuis son attribution au Qatar il y a plusieurs années déjà, la Coupe du monde dans l’émirat fait débat. Droits de l’homme, des femmes, environnement, corruption, beaucoup d’éléments posent question. Plus on se rapproche de l’événement, plus les possibilités de boycott de la part de certaines équipes et joueurs sont évoqués. The Guardian, quotidien britannique a récemment publié un rapport accablant. 6500 migrants sont décédés dans les chantiers mis en route dans l’optique de la Coupe du monde (construction des stades, des routes, etc.) Un affreux constat qui ne peut pas laisser indifférent. Philippe Auclair, journaliste d’investigation a tenté d’analyser tout cela, il était l’invité de la Tribune ce lundi. Il a écrit une chronique sur le sujet.