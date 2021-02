La mauvaise surprise de Deschacht pour ses 40 ans : "vous rigolez ?!"

Olivier Deschacht célèbre aujourd'hui ses 40 ans. Après une tournée des médias qui l'a notamment vu passer par La Tribune, dans laquelle il est revenu sur ses 20 ans de carrière, Oli était de retour ce matin à l'entraînement de Zulte-Waregem. L'éternelle tête blonde a eu la mauvaise surprise de voir sa voiture remplie de confettis et d'inscriptions en tous genres. Un peu plus tôt, Sammy Bossut, Jelle Vossen et Laurens De Bock avaient chipé les clés du char d'assaut du défenseur pour commettre leurs méfaits, ce qui a fait sourire le désormais quarantenaire. Après un rapide nettoyage de l'habitacle, Deschacht s'en est allé, laissant voir que des canettes avaient été accrochées à l'arrière de sa voiture, comme on le ferait pour des jeunes mariés. Une belle manière de fêter ses noces de porcelaine (20 ans d'idylle !) avec le football. Une carrière riche, passée entre Anderlecht, Lokeren et Zulte-Waregem pour un palmarès quasiment inégalable en Belgique.