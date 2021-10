La Louvière - Anderlecht : le jour où la volée de Walter Baseggio a crevé le ballon face à un Silvio Proto médusé

6 novembre 2004. Anderlecht reçoit La Louvière en championnat. Les Mauves sont mal en points, déjà distancés au classement par un Club Bruges qui file vers le titre. En face, les Loups. Emmenés par Albert Cartier, ils surfent sur la vague de la victoire en Coupe de Belgique 2003 et le club s'installe comme un poil à gratter du football belge. En atteste le début du match, où la RAAL prend l'avantage via Mario Espartero devant un Parc Astrid médusé. A la 63e minute, Walter Baseggio hérite d'un ballon aux abords de la surface. Fidèle à son habitude, le Clabecquois tente sa chance du gauche. Boum. Littéralement. En chemin vers le but du tout jeune Silvio Proto (21 ans), le ballon explose. Surpris, les joueurs croient d'abord à un jet de pétard aux alentours du but. Geoffray Toyes s'empare du ballon au fond des filets et constate les dégâts, il est tout simplement crevé. La rencontre s'achève par une victoire au forceps du Sporting d'Anderlecht, sur un second but mauve signé Pär Zetterberg. A l'issue du match, Walter Baseggio embarque le fameux ballon en souvenir, mais une deuxième bataille va commencer. La Louvière va demander à la fédération de rejouer le match. Anderlecht plaide la bonne fois en arguant que le ballon serait rentré dans le but avec ou sans déflagration. Au final, l'affaire fera long feuLe j et deviendra rapidement un souvenir que les supporters se passent dans les buvettes, au Parc Astrid comme au Tivoli : celle du jour où Baseggio a tiré tellement fort qu'il a explosé le cuir, sous le regard médusé de Silvio Proto.