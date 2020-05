La K League sud-coréenne débute vendredi : "L'occasion de montrer au monde entier ce qu'on vaut"

Pas de poignées de main, ni de célébrations de but ou de dialogues entre joueurs : deux mois après la date prévue, le championnat de Corée du Sud va débuter vendredi à huis clos, avec des règles très strictes en raison du nouveau coronavirus.

C'est un coup de projecteur mondial pour la K League, qui devient ainsi le premier championnat d'importance dans le monde à redémarrer depuis l'irruption du Covid-19, même si quelques compétitions mineures ont maintenu leur saison pendant la pandémie, comme les championnats du Bélarus, de Taiwan ou du Turkménistan.

"J'apprécie vraiment qu'on puisse faire la publicité de la Corée du Sud et de la K League, a réagi le défenseur de Jeonbuk Hong Jeong-ho sur le site officiel de l'AFC, la Confédération Asiatique de Football. Nous avons l'opportunité de montrer aux fans de football du monde entier qu'il y a de nombreux bons joueurs dans notre pays... à condition d'être à notre meilleur niveau sur le terrain. Pour ma part, ce sera la première fois que je jouerai dans un stade vide. Ce sera peut-être plus difficile de se concentrer, ce sera également bizarre de jouer sans nos nombreux supporters, mais nous devrons faire de notre mieux et nous concentrer sur le match."

Reste que l'ambiance risque d'être étrange pour le match d'ouverture vendredi (12H heure belge) à huis clos entre le champion en titre, Jeonbuk Hyundai Motors, entraîné par le Portugais José Morais, un ancien adjoint de José Mourinho, et le vainqueur de la Coupe, Suwon Samsung Bluewings.

L'absence de public et les règles de distanciation sociale imposées aux joueurs visent à éviter un nouvelle propagation du coronavirus dans ce pays qui fut l'un des premiers touchés après la Chine en début d'année.

La Corée du Sud est parvenue à inverser la courbe des contaminations avec une stratégie massive de recherche et de tests de toutes les personnes en contact avec des malades. Mercredi, Séoul a annoncé avoir recensé deux nouveaux cas, portant son total à 10.806 pour 252 décès.

En football, la Corée du Sud, demi-finaliste du Mondial 2002 à domicile, reste l'une des places fortes du ballon rond en Asie.

La reprise de la K League, qui compte 12 clubs, attire donc l'intérêt des chaînes de télévision du monde entier, impatientes de pouvoir proposer à nouveau des matches en direct aux supporters en manque de football.

Dix diffuseurs étrangers, de la Chine à Hong Kong en passant par la Croatie, ont ainsi acheté les droits de diffusion de la saison à venir, selon la K League qui affirme également avoir reçu des demandes en provenance d'autres pays (Allemagne, France, Italie, Etats-Unis, Australie). Le match d'ouverture de vendredi doit également être diffusé en direct sur la plate-forme en ligne de partage de vidéos YouTube, a annoncé la K League.

Les spectateurs, eux, pourront revenir progressivement dans les tribunes, au fur et à mesure de l'allègement des mesures de restrictions par le gouvernement.

La Fédération sud-coréenne de foot avait déjà autorisé les matches de présaison à pouvoir se disputer depuis le 11 avril.

Toutefois, les principaux acteurs des matches s'inquiètent : revenant sur le protocole sanitaire imposé, le capitaine de l'équipe de Incheon United a déclaré qu'il ne concevait pas de jouer sans pouvoir parler avec ses partenaires.

"C'est impossible de ne pas parler à vos coéquipiers", a déclaré Kim Do-hyeok. "Si nous ne pouvons pas parler sur le terrain, autant ne pas jouer du tout au football."

Le sport reprend petit à petit dans la péninsule, où la saison de baseball vient de redémarrer avec cinq matches à huis clos, et le Korea Ladies Professional Golf Association (KLPGA) Championship sera le premier tournoi de golf à être disputé dans le monde depuis le début de la pandémie, à partir du 14 mai à Yangju, à l'est de Séoul.