La justice espagnole ordonne l'incarcération de Lucas Hernandez, le joueur va en appel

La justice espagnole a ordonné l'incarcération de Lucas Hernandez. Mais le joueur français du Bayern Munich pourrait encore éviter la prison en fonction du temps qu'il faudra à la justice madrilène pour analyser son appel. Il est malgré tout envisageable qu'il doive séjourner dans un établissement pénitentiaire en attendant ce jugement.

Le joueur avait connu des problèmes avec la justice espagnole à plusieurs reprises suite à des altercations avec sa compagne de l'époque (avec laquelle il est désormais marié et avec laquelle il a eu un petit garçon), Amelia de la Osa Lorente. Travaux d'intérêt général, injonctions d'éloignement, le couple avait été réprimandé à plusieurs reprises par la justice. Mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que le couple n'aurait pas respecté une ordonnance restrictive et aurait voyagé à Miami. En raison des différents antécédents de Lucas Hernandez, de peines fermes déjà prononcées à son encontre, la justice se montre moins clémente en faveur du joueur et a refusé la demande de sursis invoquée par les représentants du joueur. En 2018, on parlait quand même d'une peine de prison d'un an requise à son encontre. C'est ce que ses avocats tentent de lui éviter en ce moment.

Une audience est prévue le 19 octobre prochain, où le joueur est censé faire part du centre pénitentiaire qu'il a choisi pour purger sa peine. Il est également prévu qu'il tente de s'y défendre pour éviter de devoir purger une peine de prison. Il risque malgré tout d'y rester quelques jours en fonction de la durée du traitement de son appel.