"Je suis d’abord content pour le foot belge, nous dit Michel Louwagie , le manager du club gantois. La Belgique risquait de perdre une place européenne. Cela aurait constitué un drame pour notre coefficient. Et puis pour notre club, ça tombe un peu du ciel. La décision survenue hier soir, je ne l’espérais plus…donc on est très contents".

La décision rendue par l’UEFA de ne pas autoriser Malines à disputer l’Europa League a donc eu ses effets en cascade. Le Standard jouera les poules de l’Europa League en septembre… et La Gantoise, 5e du championnat au nez et à la barbe d’Anderlecht, disputera bien, pour la 5e saison consécutive, la Coupe d’Europe.

Un "boost" pour l'équipe

La Gantoise sera prête pour l'Europe ! - © KURT DESPLENTER - BELGA

"Après la finale de coupe de Belgique perdue (contre Malines ndlr) nous étions très déçus. On s’est repris sur la fin du championnat et maintenant j’espère que cette décision donnera un coup de boost aux joueurs et au staff ".

Voilà donc La Gantoise au 2e tour préliminaire de l’Europa League qui débute...jeudi prochain. Moins d'une semaine pour s'y préparer. Un délai extrêmement court pour accueillir comme il se doit les Roumains de Vittorul à la Ghelamco Arena.

Michel Louwagie ne panique pas pour autant : "Au niveau sportif nous sommes prêts. On avait toujours l’espoir d’y être donc on avait choisi en préparation un adversaire comme l’AZ Alkmaar (victoire gantoise 2-0 mercredi ). Les Néerlandais jouent aussi un match du 2e tour qualificatif en Europa League. Sportivement on sera prêt car le championnat débutera aussi 3 jours plus tard". Quant au côté organisationnel ? "C’est la 5e saison consécutive en Europe. Notre équipe a donc l’habitude d’organiser un match pareil. Je suis très content et on ne se fait aucun souci."