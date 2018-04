La fusion entre l'UR Namur et Fosses-la-Ville comporte encore une grosse zone d'ombre

Où en est exactement le projet de fusion entre l'UR Namur (D3 amateur) et Fosses-la-Ville (P1 Namuroise)? Le point presse donné par le président de Fosses, Christophe Graulus devait nous permettre d'y voir plus clair. Mais il reste certains points d'interrogations.

Pourtant un chiffre a été lancé d'entrée par Christophe Graulus en personne: "La fusion est faite à 90%. Il reste les 10% d'incertitude. On doit rendre le dossier de fusion le 15 avril au plus tard. Une signature qui arrive trop tard, le refus aussi de l'Union belge. Tout est possible."

Quid des dettes de l'UR Namur?

Bien sur, quand on travaille dans l'urgence, les imprévus sont possibles. Il y a de ça. Mais l'accord de l'Union belge pour la fusion n'est pas le seul poil à gratter dans le col ambitieux de Christophe Graulus. L'UR Namur doit de l'argent. Beaucoup d'argent. Et dans une fusion, les dettes ne disparaissent pas par magie. "On le sait. On travaille à trouver des solutions. Mais on ne peut rien dévoiler." Ça veut dire que vous allez injecter de l'argent Christophe Graulus? "Non, je n'apporte pas d'argent. On va trouver des solutions avec les joueurs, les entraineurs et les fournisseurs à qui l'UR Namur doit de l'argent."

C'est ici que commence la zone d'ombre. Que se cache-t-il derrière le mot solution? Si ce n'est pas l'argent de Christophe Graulus, c'est peut-être celui de Jean-Claude Baudart (ex-président de Namur et actuel entraineur de Fosses) qui va renflouer les caisses? "Je ne suis au courant de rien. Je me contente de ma fonction d'entraineur," nous répond-il. Alors peut-être Lucien Roméo (actuel argentier de l'UR Namur) qui va de nouveau sortir son portefeuille? Peu probable, l'homme, aussi discret qu'un caméléon, a déjà émis le souhait à plusieurs reprises de faire un pas de côté.

Avenir sportif rime avec santé financière

Alors quoi? Que se cache-t-il derrière ces mots: "on va trouver des solutions pour les dettes de l'UR Namur?". Si c'est faire renoncer les créanciers, l'entreprise parait (de source sûre) peu probable.

A moins qu'on ne nous dise pas tout, on est donc, dans les apparences, au point mort. Certes, la fusion pourrait sauver sportivement l'UR Namur. Une rétrogradation en P1 voire pire en P2 namuroise (suite à une éventuelle sanction financière) causerait certainement la mort sportive du club centenaire de la capitale wallonne. S'attacher à Fosses-la-Ville, permettrait à l'UR Namur de rester en D3 amateur. (Fosses est actuellement en tête de la P1 avec 4 points d'avance sur le second Wépion à 4 matchs de la fin.)

Mais si la survie sportive de l'UR Namur semble plausible, ça n'effacera pas ses dettes. Or, si on ne paie pas ses dettes, on risque la radiation. On peut dès lors se demander pourquoi le président de Fosses-la-Ville se lance un tel défi? "Vous savez, l'UR Namur, c'est l'UR Namur. Quel joueur, quel dirigeant refuserait de rejoindre ce club? Cela ne pourra faire que du bien à Fosses où les possibilités de développement sont moins grandes. La ville ne compte que 10.000 habitants. C'est 11x moins que Namur."

Christophe Graulus a prouvé ces dernières années qu'il pouvait redresser un club. Fosses était aussi endetté quand il est arrivé il y a moins de 10 ans. Mais la lumière de l'UR Namur a déjà grillé plusieurs présidents. Il faudra absolument un dossier financier solide. On pourra parler ensuite de l'organigramme, du nouveau nom du club, des couleurs,...