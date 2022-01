La fresque de Kylian Mbappé vandalisée : "Mbappé tes mor", ses "affinités" avec l’ancien maire seraient en cause

Kylian Mbappé a grandi en Seine-Saint-Denis, du côté de Bondy. Il y a enfilé ses premiers crampons et frappé dans ses premiers ballons. En novembre dernier, une fresque géante à son effigie avait été érigée, en présence de l’ancienne maire de Bondy, proche de la famille du joueur. Ce quartier est en proie à des tensions depuis le changement de maire.

Cette fresque vient d’être taguée avec un message concernant le joueur et un autre la femme politique, rapporte la presse française. "Mbappé tes mor" (Mbappé tu es mort) et " Thomasin nique ta mère" s’adressant à l’ancienne maire Sylvine Thomassin (PS).

Cette dernière a réagi sur les réseaux sociaux : " Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique, a-t-elle fait savoir dans un message posté sur Facebook. Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie […] Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé. "

L’ancienne élue a déposé plainte contre X. Le joueur lui, n’a pas encore réagi.