La finale de la Coupe de Belgique le 2 août, à la place de la Supercoupe ?

Le groupe de travail de la Pro League chargé d'analyser les pistes potentielles pour la suite des compétitions s'est réuni une première fois par vidéoconférence, et a notamment abordé la question de la Coupe de Belgique. Une idée est venue sur la table (virtuelle), selon Het Nieuwsblad : celle de disputer la finale entre le Club de Bruges et l'Antwerp le 2 août prochain. Soit la date initialement prévue pour la Supercoupe. Et un jour avant la date limite posée par l'UEFA pour connaître les différents qualifiés de chaque pays pour les coupes d'Europe.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la finale de la Coupe est une priorité pour la Pro League. Le résultat permettrait de répartir le plus logiquement possible les différents tickets européens : l'Antwerp disputerait l'Europa League en cas de victoire, alors que si Bruges l'emporte c'est Charleroi qui serait versé dans les poules de la deuxième compétition européenne. Mais tout n'est pas si simple...

A huis clos ou juste pour l'honneur ?

Plusieurs questions se posent. Tout d'abord celle des noyaux : quels joueurs pourraient exactement être alignés par les clubs ? Uniquement ceux leur appartenant déjà au 22 mars (date initiale de la finale) ou d'éventuelles recrues estivales ? Selon le quotidien flamand, les deux clubs seraient ouverts à la souplesse, en autorisant l'utilisation de "nouveaux" joueurs. Mais l'autre question, plus épineuse, concerne le public (et donc les recettes) de cette finale : on ne sait toujours pas quand les supporters seront autorisés à reprendre place dans les stades. Or la finale de la Coupe est l'un des événements majeurs pour la trésorerie des clubs. Le Stade Roi Baudouin était déjà une destination très prisée des supporters brugeois et anversois pour la fin du mois de mars... Mais il n'est absolument pas certain, loin de là, que les portes du plateau du Heysel s'ouvriront aux spectateurs dès le mois d'août. L'option du huis clos le 2 août est donc étudiée.

L'autre solution serait de jouer cette finale plus tard, une fois que le public sera à nouveau admis dans les stades, mais alors la Coupe se jouerait "pour l'honneur", sans qualification européenne éventuelle à la clé pour l'Antwerp... et Charleroi envoyé sans plus de suspense dans les poules de l'Europa League.

Le groupe de travail de la Pro League doit continuer à discuter de ces options dans les prochains jours. Malines, vainqueur 2019 de la Coupe, conservera de toute façon son titre un peu plus longtemps que d'habitude...