USA - Pays-Bas : 2-0 - Coupe du Monde Féminine 2019 - Finale - 08/07/2019 Les États-Unis ont conservé leur titre de champions du monde de football féminin dimanche à Lyon grâce à leur victoire 2-0 contre les Pays-Bas. Déjà victorieuses en 1991, 1999 et 2015, les Américaines décrochent ainsi un quatrième sacre en huit éditions et deviennent la deuxième équipe à remporter le Mondial deux fois de rang après l’Allemagne en 2003 et 2007.