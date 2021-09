La fédération belge de football lance une campagne qui vise à recruter 700 arbitres

La fédération belge de football est à la recherche de près de 700 arbitres. Pour combler ce manque, elle a lancé mardi une action conjointe avec ses ailes linguistiques que sont l'ACFF et Voetbal Vlaanderen.

"Il est grand temps d'avoir de nouvelles recrues chez les arbitres. D'une part, la moyenne d'âge est supérieure à 40 ans et de plus en plus d'arbitres âgés décident d'arrêter. D'autre part, la Belgique compte de plus en plus d'équipes de football et davantage de matches doivent être arbitrés chaque week-end", a expliqué Stéphanie Forde, directrice opérationnelle du Professional Refereeing Department (PRD).

Cette première campagne de recrutement depuis 10 ans vise donc à gonfler le nombre d'arbitres, avec pour l'objectif de passer de 4.000 à 5.000 officiels. Le rajeunissement et la diversification du panel sont aussi au programme. En effet, près de la moitié des arbitres belges ont plus de 40 ans et 3,5 % ont même plus de 70 ans, précise la Fédération, qui aimerait que "2% des nouvelles recrues deviennent à terme des arbitres de haut niveau" et que "10 % de cette nouvelle levée d'arbitres soient des Belges issus de l'immigration".