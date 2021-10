La diagonale de Manuel Jous : des Diables Rouges en mode bis ou bis repetita ?

Revenir dans le même stade (celui de la Juventus en l'occurrence), trois jours après une élimination par la France en demi-finale d'un tournoi, l'histoire repasse les plats...

Si l'on veut que le sentiment de déjà-vu se poursuive, il conviendra donc que les Diables Rouges prennent la mesure de leur adversaire en "petite" finale, comme ils l'avaient en 2018 contre l'Angleterre à Saint-Pétersbourg.

Ce "bis repetita" passera-t-il par...une équipe "bis" ? Pas sûr... Car au-delà de la déception et des déclarations prononcées à chaud, on doute que tous les cadres s'effacent pour ce qui reste quand même un match officiel face au champion d'Europe.

Thibaut Courtois (adepte des déclarations "à chaud" après les critiques envers Wilmots en 2016 et le jeu défensif de la France en 2018) s'est interrogé sur l'utilité de disputer un match pour la 3è place (prévu également en Coupe du Monde, mais plus à l'Euro...). Mais après trois nuits de réflexion, pas sûr pour autant qu'il cède ses gants à Simon Mignolet. La logique voudrait donc que l'on retrouve notre n°1 dans les buts. Mignolet restant n°2, Casteels n°3 et Sels... 24è et non-inscrit sur la feuille de match (l'utilité de sa convocation restant à démontrer, mais c'est un autre débat...).

Devant lui, pas certain que Roberto Martinez chamboule son trio défensif axial même si, à l'instar de toute l'équipe d'ailleurs, celui-ci a souffert en deuxième mi-temps face à la France. Il ne serait pas anormal de voir Dedryck Boyata récupérer un poste de titulaire. Soit, poste pour poste, à la place de Jason Denayer. Soit en compagnie de celui-ci, ce qui aurait pour effet de repousser Toby Alderweireld ou, plus probablement dans ce cas, Jan Vertonghen, sur le banc.

Comment protéger Tielemans ?

Devant la défense, s'il est très rare qu'Axel Witsel s'efface quand il est disponible (si c'est le cas, Hans Vanaken et Leander Dendoncker constituent deux options de remplacement), la question la plus épineuse concerne Youri Tielemans, passé "à travers" son match contre la France. Comment le "protéger" au mieux ? Est-il préférable de le dispenser de match contre le champion d'Europe, vu la mauvaise passe que le médian de Leicester traverse ? Ou Martinez doit-il le maintenir dans le 11 pour ne pas le désavouer et le pointer comme victime désignée de la défaite de jeudi ? Connaissant le sélectionneur et son sens de la gestion humaine, on pencherait plutôt vers la deuxième option...

Sur les flancs, une option paraît se dégager : Yannick Carrasco à gauche, et Alexis Saelemaekers à droite. Le premier, buteur contre la France et joueur désigné pour parler à la presse samedi, semble partant certain. Le flanc droit se jouerait donc entre Timothy Castagne et Alexis Saelemaekers. Vu le contexte du match, on opterait pour le Milanais...

Mais une 3è option pourrait exister aussi en alignant Castagne à gauche et Saelemaekers à droite. Dans ce cas, Carrasco avancerait sur l'échiquier...

Devant enfin, il y aura nécessairement du changement puisque Eden Hazard, blessé, a dû rentrer en Belgique (accompagné de Thomas Foket). Pour remplacer le capitaine des Diables, cela se bouscule au portillon : Leandro Trossard (souvent considéré comme son back-up le plus naturel), Yannick Carrasco (s'il ne joue pas dans le couloir), Hans Vanaken (s'il n'est pas aligné devant la défense), voire Charles De Ketelaere (que l'on aspire à voir à l'oeuvre dans ce Final 4 !).

Sauf si, en bonne collaboration avec son club, Kevin De Bruyne devait être ménagé, on devrait retrouver le médian de City en homme libre. Homme libre derrière l'attaquant qui ne sera pas Romelu Lukaku (surcharge musculaire) mais bien Michy Batshuayi (3 buts en club depuis son arrivée à Istanbul). 2 mois après avoir déjà relayé Lukaku (suspendu) contre la Biélorussie, Batshuayi recevra donc une nouvelle chance de se distinguer, face à un adversaire d'un calibre bien supérieur, et logiquement très décidé à ne pas finir dernier d'une compétition organisée sur son sol. Le défi n'est pas mince...