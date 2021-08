La Coupe du monde de Beach soccer est lancée, qui succédera au Portugal ?

Trois ans après la Coupe du Monde football, place à celle de beach. La destination ne change par contre pas puisque c’est la Russie qui accueille tous les mordus du football des plages pour les 9 prochains jours. Au total, ce sont seize pays, répartis en quatre groupes qui tenteront de décrocher le titre mondial, le 21e de l’histoire.

Deux ans après le sacre du Portugal, la planète du beach soccer se réunit de nouveau pour sa Coupe du Monde. Un évènement toujours très attendu pour les fans de beaux gestes, de contrôles soyeux et de frappes supersoniques. Et même si vous n’êtes pas fan, le show que propose le beach soccer devrait vous plaire. En plus, chaque jour, Auvio diffuse un match par jour jusqu’à la finale qui sera à suivre en direct, le dimanche 29 août dès 18h30.

Pour info, la Russie a battu les Etats-Unis 5-4 en ouverture du tournoi. Une partie à revoir en intégralité. Pour info, en plus de la Russie et des USA, le Japon et le Paraguay complètent ce groupe A. Dans le groupe B, on retrouve l’Espagne les Emirats Arabes Unis, Tahiti et le Mozambique. Dans le groupe C, le Brésil tentera de dominer la Suisse, la Biélorussie et Salvador. Enfin dans le groupe D, le champion du monde en titre, le Portugal, fera face à Oman, l’Uruguay et le Sénégal.