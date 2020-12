La Coupe de Belgique ne redémarrera qu'en février 2021, l'Olympic, et la Louvière prêts à jouer

Avec une nuit et une matinée de recul, la Pro League et l’Union Belge ont accepté de revoir le calendrier de la coupe de Belgique. Les 1/16emes de finale sont déplacées au début février ! L’Olympic de Charleroi et la Raal se disent cette fois prêts à jouer.

Coup de théâtre dans le dossier des seizièmes de finale de la coupe de Belgique qui concernent encore neuf clubs amateurs parmi les qualifiés. Hier soir, à l’initiative de formations flamandes concernées (Tessenderlo, Dessel, Lokeren, Boom, Olsa Brakel et Heur Tongeren), un plan alternatif au calendrier de janvier et début février pour les 1/16, 1/8 et 1/4 de finale a été proposé à l’Union belge et la Pro League.

Lors de la visioconférence, l’Olympic de Charleroi et la RAAL La Louvière se sont joints aux clubs flamands pour faire bloc, le RFC Liège annonçant, pour sa part être prêt à suivre le calendrier initial et jouer le 10 janvier contre Anderlecht, en relançant ses joueurs sous contrat à l’entraînement dès ce mercredi. En clair, la position des clubs amateurs néerlandophones était de décaler les 1/16emes de finale de 9 et 10 janvier au… 1 mars 2021 parce qu’un arrêté royal du 28 novembre dernier (article 4) ne permet pas à ces clubs de disputer la rencontre début janvier et donc de reprendre des entraînements assez tôt.

En sus, Ben Weyts, ministre flamand des sports n’étant pas enclin à donner une dérogation pour une reprise dès décembre des entraînements, ces clubs néerlandophones se sentaient en position de force, le représentant de Lokeren menaçant même Pierre François et la Pro League d’une action en civil si les amateurs flamands n’étaient pas suivis dans leur raisonnement.

Pour la Pro League, il paraissait a priori impossible pour des raisons de calendrier (championnat, play off, coupes d’Europe, Diables Rouges, Euro…) de réaménager complètement le calendrier des premiers mois de 2021. Suite au blocage du mercredi soir, elle s’est réunie à nouveau ce mercredi après midi avec l’Union Belge pour proposer à tous les qualifiés la solution définitive suivante : les 1/16emes de finale de la coupe devront être jouées les 2-3 ou 4 février 2021 et plus début de janvier, les 1/8emes de finale la semaine suivante et les 1/4 courant de mars 2021.

A charge pour les clubs amateurs de trouver des dérogations ministérielles pour reprendre les entraînements en fonction de cette nouvelle date, et partant du principe qu’à la mi-janvier au plus tard et en théorie, tous les footballeurs amateurs auront repris le chemin des entraînements collectifs. Il ne sera par ailleurs plus possible de reporter ce seizième de finale en raison de cas covid-19 dans une équipe. Si le virus s’invite au sein du club, il perdra automatiquement par forfait son 1/16eme de finale et le club recevra une indemnité de 25.000 € en dédommagement de la Pro League.

Si le club amateur se rend compte qu’il n’est pas possible de disputer le match à la date du 2-3 ou 4 février pour une question de préparation, il sera sanctionné d’un score de forfait et sera indemnisé à hauteur de 13.500 €. Du côté de l’Olympic de Charleroi, comme à la RAAL et bien sûr Liège, cette nouvelle donne de la Pro League, est accueillie positivement. Les Dogues et les Loups devraient se remettre au travail juste après le Nouvel An pour préparer le match, les joueurs sous contrat restant encore au chômage en principe tout décembre pour soulager les trésoreries.