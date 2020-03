La Copa America de football également reportée d'un an

La Copa America de football qui devait se dérouler en Colombie et en Argentine du 12 juin au 12 juillet, a été à son tour reportée, a annoncé la Conmebol, la confédération sud-américaine de football, mardi. Ce championnat entre pays sud-américains est retardé d'un an et aura lieu désormais du 11 juin au 11 juillet 2021.

La Copa America doit réunir, en Argentine, le pays hôte, l'Australie, la Bolivie, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay dans le groupe A, alors que la Colombie organise le groupe B avec le Brésil, le Qatar, le Venezuela, l'Equateur et le Pérou.

L'Australie et le Qatar sont en effet invités.

Plus tôt dans la journée, c'est l'Euro de football qui a été reporté d'un an en raison de la crise du coronavirus.