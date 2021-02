La Conference league, la vraie coupe d'Europe des clubs belges ?

A partir de la saison prochaine, une 3e compétition européenne verra le jour : la Conference League. Un tournoi bien moins prestigieux que ses grandes sœurs, la Champions League et l’Europa League, mais on ne va pas se le cacher, cette 3e coupe d’Europe risque bien de devenir le terrain de jeu des clubs belges.

Tentative d’explication.

Non, ce n’est pas qu’un énième tournoi créé pour accroître le nombre de matches. Enfin si, en réalité, il y a de ça. Sauf que les conséquences du lancement de la "Conference" sont bien plus importantes notamment pour les clubs belges (mais pas seulement) qui seront privés d’affiches bien plus prestigieuses et les spectateurs de matches plus intéressants. Officiellement, l’UEFA veut donner la possibilité aux clubs des plus petites nations de disputer des matches de Coupe d’Europe (et d’en disputer plus) et surtout de pouvoir remporter un trophée européen.

De manière officieuse, l’instauration de cette UECL servirait plutôt à faire de la place pour préparer la réforme de la Ligue des Champions (avec moins de petits clubs) et contrecarrer une possible (?) ligue fermée des grands clubs.

La bonne nouvelle d’abord : pour la saison 2021-2022, la Belgique va garder ses 5 tickets européens grâce à sa 9e place au ranking UEFA (cela pourrait changer à l’avenir mais ça, c’est une autre histoire).

Il est où le problème alors ?

Et bien, l’instauration de cette 3e Coupe d’Europe entraîne de facto une dévaluation de 3 des 5 strapontins européens dès la saison prochaine.