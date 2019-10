La Commission des Litiges annule le transfert de Da Silva Moreira du Standard au Lierse

Le Standard, qui contestait la régularité du transfert de son jeune attaquant de 15 ans Diego Da Silva Moreira au Lierse Kempenzonen, a obtenu gain de cause auprès de la Commission des Litiges de l'Union royale belge de football (URBSFA), qui a annulé le transfert, mardi. Les "raisons urgentes" invoquées par la partie adverse pour justifier son coup de force n'ont pas été retenues.

Diego Da Silva Moreira avait signé un contrat le liant au Lierse Kempenzonen (D1 amateurs) le 1er octobre.

Mais le Standard avait fait opposition auprès de la Commission des Litiges trois jours plus tard.

Les "Rouches" contestent, ou en tout cas se posent des questions, au sujet de ces "raisons urgentes".

S'agissant d'un mineur d'âge, l'Union belge se montre très pointilleuse.

Le joueur qui a la double nationalité belge et portugaise, ne se sentirait pas bien au Standard, où la constante pression qui pèse sur lui l'indispose.

Trop vague, comme justification, selon la Commission des Litiges, qui se demande pourquoi le Lierse Kempenzonen n'a pas tenté de conclure régulièrement ce transfert en temps opportun.

Le Lierse Kempenzonen a promis au joueur qu'il s'entraînerait quatre fois par semaine avec les espoirs, et jouerait un match le week-end. Mais les parents ne voulant pas déménager, cela impliquerait plus de mille kilomètres de déplacement par semaine. Mauvais pour le développement intellectuel et l'intérêt sportif du mineur", a précisé la Commission des Litiges dans les attendus de son verdict.

Le Standard a en outre porté à la connaissance de la Commission que le père du joueur était en relation épistolaire avec Benfica en vue d'un transfert au Portugal. La Commission souligne qu'il n'entre pas dans ses attributions de le vérifier, mais qu'il y a en revanche visiblement des raisons objectives de prendre cet argument en considération.

"Ce qu'affirme le Standard n'est pas du vent, d'après les éléments de preuve fournis", conclut-elle en effet.