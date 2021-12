"La chance" d'Eden Hazard en une de la presse espagnole : "c'est maintenant ou jamais"

Le Real Madrid reçoit Cadix dimanche soir pour le compte de la 18e journée de championnat d'Espagne. Les Madrilènes se heurtent à un problème majeur : le nombre de cas positifs au Covid-19 au sein du vestiaire. Comme nous l'évoquions vendredi matin, cette rencontre fera office d'opportunité pour Eden Hazard. En l'absence de Rodrygo, Bale et Asensio, la liste des concurrents de Hazard au poste d'ailier droit s'amaigrit. "Pour lui, c'est maintenant ou jamais" titre le quotidien madrilène As. "Il n'a joué que 424 minutes cette saison" rappelle le titre de presse, qui détaille dans ses colonnes les émoluments du joueur belge pour appuyer son manque de rendement. Dimanche soir, "Carlo Ancelotti devra faire un choix entre le Belge et Lucas Vazquez. Si Hazard ne joue pas récemment, ce n'est pas à cause de problèmes physiques, mais uniquement à cause des choix du coach". A la veille du match contre l'Atlético Madrid, le tacticien Ancelotti avait assuré que Hazard décrocherait du temps de jeu car il avait apprécié son état d'esprit lorsqu'il était monté en semaine face à l'Inter Milan. Pourtant, face au rival colchonero, le Brainois avait dû se contenter de rester sur le banc, voyant Jovic, Rodrygo et Valverde sortir du banc avant lui. Jeudi soir, les réseaux sociaux du Real Madrid ont posté une vidéo d'un Eden Hazard en verve à la finition lors de l'entraînement collectif. Signe que le club souhaite démontrer le bon niveau de forme du Belge à l'aube d'un week-end où Santiago Bernabéu comptera sur lui.