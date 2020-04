La Bundesliga en pole, la Liga s'en remet au politique, tour d'Europe des reprises

Dans chaque pays européen, la question est la même : A quand un retour du foot ? Et bien évidemment la réponse varie d’un championnat à l’autre. Même si la solution du huis clos se dégage partout.



La Bundesliga frémit déjà

> 9 journées à disputer



L’Allemagne du foot est dans les starting-blocks. Les clubs ont été les premiers à programmer des entraînements en duo, il ne serait donc pas illogique de voir les joueurs de Buli refouler les terrains plus vite que leurs camarades. Même si les grands rassemblements populaires sont interdits au moins jusqu’au 31 août, une date est avancée par les autorités.



"Avec des précautions, les matches à huis clos sont certainement à nouveau possibles", a estimé mardi le ministre de la Santé, Jens Spahn. "Pour des millions de fans de football, ce serait alors un retour à la normale à partir du 9 mai, même si c’est dans un stade vide."



Les clubs professionnels pourraient donner leur feu vert ce jeudi 23 avril. L’utilisation de tests de dépistage est évoquée par la fédération (DFL) pour assurer que les rencontres à venir soient sans risques. Mais l’idée est loin d’être accueillie favorablement par la société civile.



La Liga s’en remet au politique

> 11 journées à disputer



En Espagne, la ligne de conduite est simple. La reprise du sport de compétition (donc du football) sera déterminée par le ministre de la Santé.



"Mon souhait est qu’il puisse avoir du football dès que possible, assurément en principe à huis clos", a déclaré José Manuel Rodríguez Uribes, ministre de la Culture et des Sports. Les clubs espèrent reprendre les entraînements le 4 mai. Mais cette date n’a pas encore été validée.



La Premier League veut terminer la saison

> 9 journées à disputer



Les clubs de Premier League restent déterminés à disputer toutes les rencontres restantes de la saison mais n’ont pas discuté d’une date limite pour reprendre le championnat.



"Comme d’autres entreprises et industries, la Premier League et nos clubs travaillent à des scénarios de planification complexes", a déclaré un porte-parole de la Premier League. "Notre objectif est de nous assurer que nous sommes en mesure de reprendre le jeu lorsqu’il sera sûr de le faire et avec le soutien total du gouvernement."



Il semblerait tout de même que l’idéal serait de boucler la saison pour le 30 juin pour éviter le problème des joueurs en fin de contrat et les changements de sponsors.



La Série A finalement unie pour finir la saison

> 8 journées à disputer



L’Italie est le pays le plus touché au monde par la pandémie de Coronavirus. Mais dans la Botte, le calcio est sacré. Après les déclarations fracassantes de Massimo Cellino président de Brescia ("si la Série A repart, Brescia ne jouera pas") et les réticences d’autres clubs, les formations italiennes ont finalement trouvé une position commune.

"L’Assemblée de la Lega Serie A s’est réunie ce matin et a confirmé, par un vote unanime des 20 clubs réunis en visioconférence, son intention de mener à terme la saison sportive 2019-2020", écrit la Ligue dans un communiqué.

Objectif juin pour la Ligue 1

> 10 journées à disputer

La Ligue française de football professionnel (LFP) travaille sur deux calendriers pour la reprise de la saison 2019-2020 en Ligue 1. Deux dates ont été retenues pour la reprise du championnat : le 3 ou le 17 juin, a affirmé L’Equipe.

L’option la plus crédible est celle d’une reprise le 17 juin. Avec ce schéma, la LFP prévoit un redémarrage de la Ligue 1 le mercredi 17 juin, avec la 29e journée (la Ligue 2 reprendrait la veille). Ensuite, les journées s’enchaîneraient tous les trois jours, à un rythme accéléré, pour une fin de saison fixée au samedi 25 juillet.

Belgique, Ecosse et Pays-Bas pour un arrêt immédiat



Et puis il y a les autres championnats, ceux qui veulent mettre un terme à la saison, même s’il reste des rencontres au programme.



La Pro League a initié le mouvement et s’est frottée dans un premier temps à l’opposition de l’UEFA. Les "petits" Belges ont tenu bon, soutenus par les décisions du gouvernement. L’Ecosse, puis les Pays-Bas ont emboîté le pas.