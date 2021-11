La bicyclette géniale d'un joueur portugais pour ses premières minutes avec sa nouvelle équipe

Fábio Fortes. Ce nom ne vous dit certainement rien mais cet attaquant portugais vient d’inscrire l’un des buts de la saison au Portugal.

Le joueur de 29 ans est arrivé à l’Académica de Coimbra, en deuxième division portugaise, en provenance d’un petit club roumain, le FC Hermannstadt, lors du dernier mercato estival. Alors qu’il n’a pas eu voix au chapitre depuis le début de la saison (à l'exception de quelques minutes en Coupe au mois de juillet), Fortes est pour la première fois monté au jeu face au Nacional ce lundi à l’occasion de la 10e journée de championnat.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Fortes a fait une entrée fracassante. Dans le temps additionnel de la rencontre, le Portugais, placé au point de penalty, est à la réception d’un centre venu du flanc droit. Ni une, ni deux, l’avant-centre se lance dans les airs et réalise une géniale bicyclette qui termine au fond du but.

Si ce but ne viendra pas sauver la saison désastreuse de l’Académica, bon dernier avec… 2 points sur 27, il aura au moins permis à Fábio Fortes de se faire une réputation.