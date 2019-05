La Belgique s'incline lourdement face aux Pays-Bas et quitte l'Euro U17

Sortis premiers de leur groupe, les jeunes Diables affrontaient les Pays-Bas en quart de finale de l’Euro U17. Une victoire permettait au vainqueur de se qualifier pour la Coupe du Monde au mois d’octobre au Brésil. Le duel des plats pays a tourné largement à l’avantage de nos voisins (0-3).

Après un début de match très disputé, avec très peu d’occasions de part et d’autre, les Néerlandais ont pris les choses en main avec à la baguette, un certain Sontje Hansen. À la 23e, le joueur de l’Ajax a percé la défense belge mais Maarten Vandevoordt a effectué l’arrêt qu’il fallait. Ce n’était que partie remise pour les Néerlandais puisque qu’à la 26e Hansen a donné l’avance aux Pays-Bas. Le but d’ouverture n'a pas réveillé nos jeunes Diables et les Néerlandais ont planté un deuxième but à la 40 ème minute. Anass Salah-Eddine a inscrit le but d’une magnifique reprise de volée de l’extérieur de la surface. Du côté belge, les joueurs ont commis beaucoup trop de déchets techniques et d’imprécisions. Les éléments offensifs belges, Thibo Baeten, Jérémy Doku et François-Xavier Engolo n’ont pas réussi à exploiter les rares ballons qu’ils ont reçus.

La deuxième mi-temps a commencé comme s’est terminé la première. Le gardien belge Vandevordt a sorti deux gros arrêts avant l’heure de jeu pour empêcher les jeunes Oranje d’alourdir le score. Mais les Belges n’ont jamais eu l’occasion de revenir dans la partie. À un quart d’heure du terme, les Néerlandais ont inscrit un troisième but. L’arrière droit Ki-Jana Hoever s’est amusé dans la surface avec une roulette suivie d’un grand pont avant d'aller tromper le gardien belge qui se retournait pour la troisième fois. La première occasion belge est arrivée à la 83e. Jérémy Doku, le jeune talent anderlechtois a dribblé deux joueurs aux abords de la surface avant de transmettre à Engolo mais la frappe de ce dernier est passée juste à côté du but néerlandais. Dans les arrêts de jeu, Vandevoordt a encore sorti deux beaux arrêts.

Dépassés durant toute la rencontre, la Belgique s’est donc logiquement inclinée face aux Pays-Bas. Les Néerlandais affronteront la Hongrie ou le Portugal en demi-finale de cet Euro U17.

Éliminés de la compétition, les Belges conservent encore une petite chance de se qualifier pour la Coupe du monde puisque les deux « meilleurs » perdants des quarts de finale vont se disputer un barrage pour le dernier ticket qualificatif. Si la République tchèque s’est pris une gifle 6-1 contre la France ce dimanche, les deux autres quarts de finale se jouent ce lundi. Il faudra donc patienter jusque-là pour savoir si nos U17 auront encore une chance de se qualifier pour le Mondial.