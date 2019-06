La Belgique prend l'eau en France pour son dernier match de préparation avant l'Euro

L'équipe nationale belge de football U21 s'est inclinée lundi au Mans devant la France sur le score 3-0 pour sa dernière rencontre de préparation avant l'Euro espoirs, disputé en Italie et à Saint-Marin du 16 au 30 juin. Trop souvent dépassée à la MMArena, l'équipe entraînée par Johan Walem a encaissé par deux fois en première mi-temps. D'abord par Jeff Reine-Adélaïde (1-0, 15e) puis par le joueur de l'Olympique Lyonnais Houssem Aouar (2-0, 25e). Malgré la bagatelle de six changements à la mi-temps, la Belgique n'est pas parvenue à inverser le cours de la rencontre, au contraire. Sur corner, Reine-Adélaïde, qui évolue à Angers, a marqué son deuxième but de la soirée (3-0, 60e).

Mardi, Johan Walem annoncera sa sélection finale. Celle-ci se compose actuellement de 26 joueurs alors que seuls 23 joueurs pourront rejoindre l'Italie. A noter que la Belgique était privée de Dion Cools (Club Bruges), qui souffre d'une fracture de la mâchoire, et de Yari Verschaeren, qui est resté en Belgique afin de se concentrer sur ses examens. L'Anderlechtois sera présent vendredi prochain lors du départ pour le camp d'entraînement de Catane.

A l'Euro, les Diablotins ont été versés dans le très difficile groupe A, où ils affronteront la Pologne le 16 juin, l'Espagne le 19 et l'Italie le 22, à chaque fois à Reggio Emilia. Après avoir remporté son groupe qualificatif sans la moindre défaite, la Belgique reste sur trois matches amicaux sans victoire. En effet, après un partage en Roumanie en novembre (3-3), les espoirs se sont inclinés 3-2 au Danemark fin mars.