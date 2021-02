Avant eux cette saison, Charleroi était tombé au barrage des tours qualificatifs (contre Lech Poznan), La Gantoise (dernière du groupe L) et le Standard (3e du groupe D) s’arrêtaient au stade de la phase de poules.

Depuis hier et les éliminations de l’Antwerp (face aux Rangers) et de Bruges (contre le Dynamo Kiev) , plus aucun club belge n’est plus présent sur la scène européenne : Europa League, et a fortiori Champion’s League.

Parce que pendant ce temps, nos adversaires au Ranking UEFA prennent des points. Les Pays-Bas (8e) qui précèdent la Belgique (9e), présentent un club qualifié pour les 1/8 de finale : l’Ajax. L’écart se creuse avec nos voisins néerlandais.

Quant à nos poursuivants : l’Autriche (10e) a perdu son dernier représentant (RB Salzbourg), l’Ecosse (11e) prendra des points grâce aux Rangers, et l’Ukraine (12e) plus encore, avec le Shaktar Donetsk et le Dynamo Kiev.

De quoi assombrir l’horizon des clubs belges.

Pour la saison prochaine, pas de problème ! La 8e place de la Belgique à la fin de la saison dernière garantit à notre champion une place directe en phase de poule de la Champion’s League (C1) et à son dauphin une place de barragiste au 3e tour préliminaire de cette C1.

Mais pour conserver ces " privilèges ", notre pays doit se maintenir à la 9e, voire la 10e place. Au-delà de la 10e place, patatra ! Notre champion ne fera plus directement partie du gratin européen.

Et cette dégringolade pourrait survenir plus vite que prévu, et pour une raison principale.

Dans le calcul du coefficient, les cinq dernières saisons comptent. Celle de 2016-2017 sera la première effacée, or elle s’était révélée plutôt réussie : Genk et Anderlecht accédaient aux ¼ de l’EL, Gand aux 1/8es (cfr ci-dessous). Les saisons suivantes se sont avérées moins bénéfiques.

La Conference League verra bientôt le jour, dans l’ombre de la Champion’s League et de l’Europa League, mais cela ne change rien à l’urgence d’un sursaut des clubs belges. S'ils ne réalisent pas une campagne de haut niveau la saison prochaine, le champion de Pro League ne sera plus qualifié directement pour la Champion’s League à l’avenir.

Saison 2016-2017 :

Bruges : dernier de la phase de poules de la C1, éliminé des coupes d’Europe

Standard : 3e en phase de poules d’EL, éliminé

Gand : 1/8 de finale EL, éliminé par… Genk

Genk : ¼ de finale EL, éliminé par Celta Vigo

Anderlecht : ¼ de finale EL, éliminé par Manchester United

Saison 2017-2018 :

Anderlecht : dernier de sa poule de C1, éliminé des coupes d’Europe

Bruges : éliminé par AEK Athènes en Barrage qualificatif pour l’EL

Ostende et Gand : éliminés au 3e tour qualificatif d’EL

Zulte-Waregem : 3e de son groupe en EL, éliminé

Saison 2018-2019 :

Bruges : 1/16e de finale EL, éliminé par FC Salzbourg

Genk : 1/16e de finale d’EL, éliminé par Slavia Prague

Gand : éliminé par Bordeaux en Barrage qualificatif pour l’EL

Standard et Anderlecht : 3e et dernier de leurs poules d’EL, éliminés

Saison 2019-2020 :

Genk : dernier de sa poule de C1, éliminé des coupes d’Europe

Antwerp : éliminé par AZ Alkmaar en Barrage qualificatif pour EL

Standard : 3e de sa poule d’EL, éliminé

Bruges et Gand : éliminés en 1/16e de finale d’EL par Man. United et AS Roma

Saison 2020-2021 :

Bruges : 1/16e de finale d’EL par Dynamo Kiev, éliminé

Charleroi : éliminé en Barrage d’EL par Lech Poznan

Gand et Standard : dernier et 3e de leur groupe d’EL, éliminés

Antwerp : 1/16e de finale d’EL par Glasgow Rangers, éliminé