La Belgique corrige la Suisse et sauve l'honneur (pour du beurre) en qualifications pour le Mondial en futsal

Dans un match dénué d'enjeu depuis sa défaite fatidique jeudi contre la Serbie, la Belgique s'est largement imposée contre la Suisse (3-9) dans son troisième et dernier match du tournoi de qualifications en vue de la Coupe du monde de futsal 2020, samedi à Cergy-Pontoise en France (groupe 6).

Les buteurs belges se nomment Souliemane Ouadi (31e, 32e, 39e), Abdelhalim Ettalaki (8e, 35e), Omar Rahou (22e, 39e), Ibrahim Adnane (30e) et Valentin Dujacquier (18e).

Après avoir perdu son premier match mercredi contre la France (5-3), l'équipe de Luca Cragnaz s'était inclinée contre la Serbie (1-2) jeudi dans la banlieue parisienne après avoir encaissé un but à 7 secondes de la sirène.

La Serbie et la France, six points au compteur et déjà qualifiées pour le Tour Élite du 28 février au 2 février, s'affronteront dans la soirée. Les Belges terminent troisièmes du groupe avec 3 points devant la Suisse (0).

La Belgique avait dû passer par un tour de pré-qualification dans un groupe qu'elle avait remporté avec trois victoires face à la Suède (8-5), l'Arménie (6-2) et Malte (12-0) à Alingsas en Suède.

Les 'Mini-Diables' n'ont plus participé à un tournoi majeur depuis l'Euro 2014 organisé à Anvers. La phase finale du Mondial est organisée en Lituanie du 12 septembre au 4 octobre 2020.