La 3e Coupe d’Europe s’appellera l'Europa Conference League

C’est fait, on connaît le nom de la 3e Coupe d’Europe. L’UEFA a officialisé son nom ce mardi. L’Europa Conference League verra le jour en 2021 et sera au troisième échelon en termes d’importance, derrière la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Le but est de "donner à plus de clubs une chance de participer au football européen", a déclaré l’UEFA. Elle aura lieu chaque année et mettra aux prises 32 clubs en phase finale, pour 176 engagés au départ. Le vainqueur jouera en Ligue Europa la saison suivante. Les matches se joueront le jeudi, comme en Europa League.