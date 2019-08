L'Union Berlin et ses traditions dans le grand bain de la Bundesliga

Ce week-end c’est le lancement de la nouvelle saison de Bundesliga et un promu attire l’attention Outre-Rhin. L’Union Berlin va en effet disputer ce dimanche le tout premier match de son histoire en première division, une apothéose pour un club à l’histoire particulière et aux fans atypiques.

Fondé en 1966 du côté est du Mur de Berlin, L’Union a du survivre dès ses premières années dans l’ombre du Dynamo Berlin, le plus gros club de l’Est de la ville, présidé par le chef de la Stasi, la police secrète. A la réunification, l’Union, comme beaucoup de clubs est-allemands, souffre d’importants problèmes financiers et finit par plonger dans les méandres du foot allemand. En 2005, les Unioners sont encore en 4e division mais enchaînent 2 montées en 4 ans. Et après 10 ans passés dans l’antichambre du foot allemand, les Hommes de Fer ont fini par monter au terme d’un barrage avec Stuttgart (2-2 à Stuttgart, 0-0 à Berlin).