L'union belge donne son feu vert à la nouvelle structure de la fédération

Le changement de structure de l'Union belge de football (URBSFA) a été approuvé à l'unanimité samedi lors de l'assemblée générale de la fédération à Bruxelles.

Cette nouvelle structure doit simplifier drastiquement l'Union belge. Deux entités, l'association proprement dite et une ASBL, seront regroupées en une seule ASBL à partir du 1er juillet.

Le plan avait été approuvé fin mars à l'unanimité par le Comité exécutif, mais pour ratifier la dissolution et la liquidation de la structurelle actuelle, l'approbation de l'assemblée générale était nécessaire.

"Cette nouvelle structure nous permet de franchir une nouvelle étape dans la modernisation de la fédération", a déclaré Gérard Linard lors de sa dernière AG en tant que président de l'Union belge.

Le Comité exécutif, qui est depuis toujours la plus haute instance fédérale, sera transformé par le changement. Le principal organe de la nouvelle structure, qui comprendra quatre entités, sera l'assemblée générale, avec la compétence pour les comptes annuels et les statuts. Le conseil d'administration de l'URBSFA a décidé que Voetbal Vlaanderen recevra 25 mandats, la Pro League 22 et l'ACFF 18. Les six mandats restants seront pour des administrateurs indépendants nommés "Football Family" par l'Union belge.

Tous les mandats actuels sont répartis entre le haut conseil pour le football, qui est chargé de la réglementation, et le conseil d'administration, chargé de la stratégie de l'Union belge et de l'approbation des budgets. Le management assume la gestion opérationnelle de l'Union belge. Le fonctionnement des instances indépendantes (commissions disciplinaires, commission d'intégrité et commission des licences) n'est pas modifié.