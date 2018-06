L'Union belge de football valide le futur nom du Lyra qui deviendra Lyra-Lierse en 2023

L'Union Royale belge de football (URBSFA) a accepté que le K. Lyra T.S.V. s'appelle à l'avenir K. Lyra-Lierse, a annoncé le club sur sa page Facebook. "L'Union belge est d'accord qu'on ajoute "Lierse" derrière notre nom", est-il en effet écrit. "Le Lyra est très fier de contribuer ainsi à la survie d'un club qui occupe une place importante dans l'histoire du football belge..."

Il s'agit toutefois d'un compromis. Dans un souci de maintenir l'église au milieu du village, l'Union belge a en effet dans le même temps décrété que le nom "Lierse" ne pourrait cependant pas (ré)apparaître avant cinq ans.

"On l'a accepté", précise le Lyra. "Et on réfléchit aussi à la possibilité d'insérer les lettres "SK" au terme de cette échéance de cinq ans".

En attendant le club actuel est issu d'un mariage entre le Lyra et l'association des supporters "Lierse Voor Altijd" ("le Lierse pour toujours")

Le club conserve son matricule 52 et reste "domicilié" à Berlaar. Les supporters y sont conviés le 13 juin à 20 heures pour toutes les explications.

L'ambition avouée est de monter en division 2 amateurs, pour commencer. Le Lyra, champion provincial d'Anvers, est un montant direct en division 3 amateurs.