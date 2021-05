L'Union belge de football lance le Diversity Board

L'Union belge de football (RBFA) vient de révéler mercredi les noms des 14 experts qui composeront son premier Diversity Board. Ces personnes apporteront un regard critique sur les actions menées par l'Union belge contre la discrimination et le racisme dans le football.

Le lancement de ce nouvel organisme a lieu deux mois après le début du plan d'action "Come Together", luttant contre la discrimination. Parmi les experts choisis, des spécialistes en matière d'égalité des sexes, de racisme ou d'homophobie. "Nous avons sélectionné 14 personnes parmi les 60 candidats intéressés par notre projet", a déclaré Samia Ahrouch, responsable de l'inclusion à la RBFA. "Elles ont des profils très différents, mais ont deux choses en commun: elles ont toutes vécu l'expérience de la discrimination ou du racisme et veulent maintenant jouer leur rôle pour créer un climat positif dans le football", ajoute-t-elle.

L'objectif de ce conseil sera de veiller à la bonne cohérence entre les initiatives de l'Union et les réels besoins du football belge. Le Diversity Board sera composé entre autres de Géraldine Heinen (responsable de projets de développement à la FIFA), Didier Digneffe (arbitre et ambassadeur LGBT), ou encore Paul Beloy (ex-footballeur professionnel ayant évolué au Lierse et au Beerschot, qui accompagne les primo-arrivants de moins de 18 ans de langue étrangère vers la formation continue ou l'emploi).

La première réunion du Diversity Board aura lieu au mois de juin. Au total, les 14 experts se réuniront 4 fois au cours de l'année.