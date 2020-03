L'UEFA veut avancer sur le calendrier

Les calendriers du football sont toujours en plein flou. On y verra peut-être plus clair mercredi puisque l'UEFA (Union européenne de football) a convié ses 55 fédérations membres à une réunion en visioconférence. On y évoquera l'avancée (?) des travaux sur la reprogrammation des compétitions, actuellement suspendues en raison du coronavirus.