L’UEFA dévoile l’équipe de l’Euro avec Romelu Lukaku en attaque

Ce mardi, deux jours après la finale remportée par l’Italie, l’UEFA a dévoilé sur les réseaux sociaux de l’Euro 2020 l’équipe type du tournoi. Et malgré l’élimination des Diables en quart de finale, un Belge en fait bien partie : Romelu Lukaku.

Les observateurs et observatrice techniques ont donc évalué les performances des joueurs durant l’Euro et ont fait de Lukaku le meilleur attaquant de cette compétition avec ses 4 buts, même si Ronaldo et Schick en ont mis 5.

Le Belge est bien entouré en attaque par Chiesa et Sterling. En toute logique, les Italiens sont les plus représentés avec 5 joueurs (Donnaruma, Bonucci, Spinazzola, Jorginho et Chiesa), suivis par les Anglais avec leurs 3 représentants (Walker, Maguire et Sterling). Højbjerg, Pedri et Lukaku sont donc les 3 non-finalistes à figurer dans cette équipe type.