L'Olympic Charleroi exclut un supporter raciste

Ce week-end, en D1 amateur, l'Olympic de Charleroi a dû intervenir en tribune à cause des cris racistes d'un de ses supporters.

Les insultes visaient l'attaquant adverse du Patro Eisden Maasmechelen, Freddy Mombongo, d'origine congolaise. Ce triste événement a découlé sur une bagarre en tribune impliquant le joueur concerné.

Luc Maton, le chargé de communication de l'Olympic, n'est pas fier que ce genre d'action arrive dans son club : "C'est inexcusable. En tant que club, on souhaite que ce genre d'individu soit loin de nos stades. On défend des valeurs sociales, éducatives et sportives avec nos jeunes et on souhaite garder cette philosophie avec l'équipe première. Cette personne n'a pas sa place dans notre stade."

L'OCCF souhaite que l'Association belge de Football ne prenne pas à la légère ce dossier et se rappelle de l'affaire qui a concerné le milieu du RSC Charleroi, Marco Ilaimaharitra, ciblé par des supporters de Malines en Jupiler Pro League. "Ce n'est pas parce que nous sommes en Division 1 amateur que nous devons laisser passer ce genre de cas. On sait qu'il y a une jurisprudence qui existe pour des cas similaires. On estime, qu'à notre niveau, cette personne doit être sanctionnée d'une ou deux années d'interdiction de stade."

La direction de l'Olympic va appliquer la Loi Football et verbaliser l'auteur, récidiviste, pour ses propos blessants, racistes et discriminatoires. Une situation qui vient tâcher la victoire des Carolos dans leur lutte pour le maintien.