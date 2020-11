L'OL chute contre le PSG, la fin d'une incroyable série pour les Lyonnaises

Les joueuses du Paris Saint-Germain ont infligé la première défaite en championnat de la saison à l'équipe de l'Olympique lyonnais 1-0, vendredi soir. Le but de Marie-Antoinette Katoto, dès la 10e minute, a même mis fin à près de quatre ans d'invincibilité de Lyon dans le championnat de France.



La Red Flame Janice Cayman, qui dispute sa 2e saison à Lyon, est restée sur le banc toute la rencontre.



"C'était le néant, on n'a rien fait, le PSG mérite la victoire. On n'a pas gagné un duel en première période, on avait peur de jouer, tous nos ballons étaient vers l'arrière. Il y a plein de choses à corriger, on n'a eu aucune situation, à part sur les corners", a fustigé la Lyonnaise Wendy Renard après la rencontre.



Ce revers a mis fin à une série de 80 matchs de championnat sans défaite. La dernière remontait au 12 décembre 2016. Ce jour-là, c'était déjà le PSG qui s'était imposé et là encore sur le score minimal de 1-0.



Lyon est septuple vainqueur de la Ligue des champions et a notamment remporté les cinq dernières éditions. Grâce à cette victoire, le PSG s'est emparé de la tête du championnat avec 25 points en 9 matchs devant Lyon 24. Bordeaux, 3e, n'en compte que 14.