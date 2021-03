L'Italie s'impose en Bulgarie, l'Allemagne assure gentiment en Roumanie

L'Italie partage la tête du Groupe C en compagnie de la Suisse qui a aussi fait le plein de son côté après une courte victoire contre la Lituanie (1-0). La Squadra se rendra d'ailleurs en Lituanie pour son troisième match, le 31 mars prochain.

Andrea Belotti a débloqué le match avant la pause en obtenant puis en transformant un penalty (43e), sur la première frappe cadrée de la Nazionale. Il a fallu attendre la fin de match pour voir Manuel Locatelli doubler la mise d'une jolie frappe enroulée (83e) pour son premier but en sélection, scellant une victoire logique face à une faible équipe de Bulgarie.

???? | Manuel Locatelli inscrit son premier but pour l'Italie, et de quelle manière ! ???????????? #BULITA pic.twitter.com/qoQJ9wEgQI

L'Allemagne aussi a aligné un second succès en prenant la mesure de la Roumanie à Bucarest grâce à un but du joueur du Bayern Munich Serge Gnabry (17e). Bien que dominatrice, l'équipe de Joachim Löw n'a pas pu ajouter un deuxième goal au marquoir. Les Allemands sont premiers du groupe J avec 6 points, à égalité avec l'Arménie. Dans le groupe I, la Pologne a une nouvelle fois pu compter sur son buteur maison Robert Lewandowski, auteur d'un doublé, pour battre Andorre (3-0) à Varsovie. Simultanément, la Hongrie a pris la mesure de Saint-Marin. L'Angleterre est en tête avec 6 points, devant la Pologne et la Hongrie (4).