L'Italie remonte l'Espagne et entame parfaitement son Euro Espoir

L’Italie a réussi son entrée en lice à l’Euro Espoirs qu’elle dispute à domicile dimanche soir en battant l’Espagne 3-1 à Bologne dans l’affiche du groupe A. Grâce à ce succès, les Italiens prennent la tête de leur poule à égalité de points avec la Pologne. La Belgique, 3e, compte 0 point tout comme l’Espagne.

Dans ce choc parmi deux des nations favorites du tournoi, c’est l’Espagne qui a mieux commencé la rencontre en prenant l’avantage grâce à un bijou du Madrilène Dani Ceballos (9e). La 'Roja' a continué à maîtriser les débats dans la première demi-heure face à une Italie trop crispée pour être dangereuse.

Il a donc fallu un exploit individuel de Federico Chiesa pour remettre l’église au milieu du village et faire 1-1 avant la pause (1-1). L'Italie a donc repris confiance et a fini par faire la différence en deuxième période, aidée aussi par un public totalement acquis à sa cause.

Peu après l’heure de jeu, Chiesa s’est offert un doublé et a redonné l’avantage aux siens (64e). Enfin, les 'Azzurrini' ont enfoncé le clou sur penalty à la 82e grâce à Lorenzo Pellegrini.

Dans un Euro où les premiers de chaque groupe et le meilleur deuxième se qualifient pour les demi-finales, ce succès face à l’Espagne est accueilli comme un soulagement en Italie. La 'Squadra' devra désormais se frotter à la Pologne et à la Belgique pour valider son ticket.