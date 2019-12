L'irrésistible ascension du FC Bruges

Auteur d'un cavalier seul en championnat, qualifié pour les 1/16è de finales de l'Europa League et, désormais, pour les 1/2 finales de la Coupe de Belgique, Bruges est actif sur tous les fronts. Actif et ambitieux, le Club ne fait pas de priorité.

Après ce qu'il a joliment qualifié de "chef d'oeuvre collectif", Clinton Mata ne fait aucun mystère des intentions de son équipe en coupe : "On est ambitieux, donc ce que je peux vous promettre c'est qu'on fera tout pour aller au bout".

Aller au bout, et pourquoi pas, signer un 3è doublé dans l'histoire du Club (après ceux de 1977 et de 1996). Bruges en a clairement les moyens. S'il parvient à éviter les blessures et à bien gérer l'inévitable baisse de régime qui surviendra forcément un moment, Bruges peut viser loin. Simon Mignolet : "On veut gagner le championnat, ça c'est sûr. Mais on veut aussi gagner la coupe. Idéalement, on vise le doublé. On est encore présent en Europe aussi… Je crois que jusqu'à présent, on a bien réussi à enchaîner les matchs. Chaque semaine, on en joue deux. L'entraîneur arrive à bien faire tourner l'équipe, à donner un peu de repos à certains joueurs, et à donner l'occasion à d'autres de s'exprimer. Pour le moment, tout va bien, on n'a pas de blessures. C'est très important compte tenu de tous les matchs que l'on va encore devoir disputer".

Un Mignolet réduit à l'inactivité hier (contrairement à son vis-à-vis Hendrick Van Crombrugge, dont il a loué le talent et les qualités), mais dont l'expérience et l'aura rejaillissent sur un groupe qui a grandi au fil des semaines et, notamment, des matchs de Ligue des Champions.

Si le Club parvient à convaincre un Benteke ou un Batshuayi de suivre la même voie que son gardien (voire, dans une moindre mesure, De Camargo, car Bruges a besoin d'un pivot), il pourrait encore poursuivre son irrémédiable ascension. A terme, emporté dans la douce spirale de son cercle vertueux, il pourrait doucement prétendre au statut de "Bayern de Belgique" que certains lui prédisent depuis un certain temps déjà.