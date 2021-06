L'interview bidon d'Eden Hazard : "si les Diables gagnent l'Euro ? J'arrête la sélection !"

Eden Hazard s'est plié au jeu de "l'interview bidon". Une interview où les Diables doivent remplir un texte à trou fait de questions à prendre au second degré, le tout dans une ambiance détendue. Le joueur du Real Madrid s'est plié au jeu avec facilité. Il évoque Yannick Carrasco (perturbateur de l'interview puis spectateur attentif), mais aussi son frère Thorgan, et toutes les petites futilités du quotidien. Non sans placer un petit clin d'oeil en déclarant : "Si les Diables gagnent l'Euro, j'arrête sélection !" A prendre, naturellement, avec le recul nécessaire, vu le grand sourire qu'arborait le joueur au moment de répondre aux questions. Preuve que ses blessures n'entament pas le naturel du capitaine des Diables Rouges.