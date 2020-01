L'international croate Marko Pjaca prêté à Anderlecht par la Juventus

L’international croate Marko Pjaca s’est engagé avec le Sporting d’Anderlecht ce vendredi lors des dernières heures du mercato. Il arrive à Saint-Guidon sous la forme d’un prêt de six mois avec option pour un prêt pour un an supplémentaire depuis la Juventus. Un gros coup donc pour les Mauve et Blanc qui attirent un joueur au CV très costaud.

"Marko Pjaca est normalement un joueur dont le profil le rend difficilement accessible pour nous", a expliqué Michael Verschueren dans un communiqué. "Mais en raison, d’une part, des bons liens que nous entretenons avec la Juventus et, d’autre part, du fait qu’il n’a que peu joué ces dernières années, nous avons reçu la possibilité de le recruter pour six mois et espérons-le pour la saison prochaine. C’est un joueur très offensif et technique que nous pouvons utiliser sur le flanc. C’est quelqu’un qui a de la présence et qui peut sans doute aussi apporter du leadership.”

A 24 ans, il a déjà joué pour le Dinamo Zagreb, la Juve, Schalke et la Fiorentina. Ralenti par les blessures et notamment la rupture du ligament croisé du genou, il a très peu joué ces dernières saisons et notamment ces derniers mois avec les champions d’Italie. Barré par Douglas Costa, Bernardeschi et Dybala, il n’a joué que 15 minutes en Coupe d’Italie cette saison.

“Je suis ravi d’ouvrir ce nouveau chapitre de ma carrière", a réagi Pjaca. "Espérons que nous livrerons encore de bonnes prestations dans cette phase de la saison afin de réaliser nos objectifs. C’est un bon sentiment d’arriver dans un tel grand club. Espérons que je pourrai contribuer à redonner des couleurs à l’histoire du RSC Anderlecht. Ma décision a été accélérée par le fait que des joueurs tels que Kompany, Chadli, Nasri évoluent ici. Je pourrai beaucoup apprendre d’eux. J’y vois une formidable opportunité. Vincent Kompany m’a appelé afin de m’expliquer comment on travaille ici et les objectifs que le club veut atteindre. Je veux y contribuer. Quelles sont mes qualités ? Je laisserai les supporters en juger. La seule chose que je veuille faire désormais, c’est aider ce club à aller de l’avant.”