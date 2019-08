L’Inter prête Joao Mario au Lokomotiv Moskou

Le médian portugais Joao Mario jouera cette saison pour le compte du Lokomotiv Moscou, en Russie. Il est prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au triple champion de Russie, a communiqué le club moscovite ce mardi.

Le joueur de 26 ans a été formé au FC Porto et au Sporting Lisbonne. Après un prêt de six mois au Vitoria Setubal en 2014, il parvient à faire son trou en équipe première au Sporting. Après deux saisons, le club vend Joao Mario à l’Inter Milan pour un montant qui avoisine les 40 millions d’euros. Entre-temps, le médian remporte aussi l’Euro avec le Portugal en France.

À Milan, les choses se déroulaient bien au début mais, à la mi-saison, le joueur se retrouvait plus souvent sur le banc que dans le onze de base. En janvier 2018, il est prêté pour six mois à West Ham en Premier League. La saison dernière, il retrouve une place de titulaire en début de saison mais la résurrection est de courte durée. Le nouvel entraîneur Antonio Conte ne compte plus sur Joao Mario qui a marqué 14 buts et donné 18 assists en 69 matchs. L’international portugais ne jouera donc pas avec Romelu Lukaku cette saison.

Le Lokomotiv Moscou est vice-champion de Russie en titre. Après sept journées, le club partage la tête du classement avec Krasnodar, son rival le Spartak Moscou, Rostov et le Zenit, champion en titre.