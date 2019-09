L'Inter Milan, avec Lukaku pendant 35 minutes, poursuit son parcours parfait en Serie A

Auteur d'un parcours sans le moindre accroc en Serie A jusqu'à présent (15/15), l'Inter Milan se déplaçait chez l'avant dernier, la Sampdoria de Gênes ce samedi. Grâce à deux buts coup sur coup de Stefano Sensi et d'Alexis Sanchez après vingt minutes, les Nerazzurri se sont tranquillement détachés avant de gérer leur fin de match. Ni le second carton jaune d'Alexis Sanchez pour simulation, ni le but de Jankto pour ramener les locaux à 1-2, n'ont véritablement inquiété le leader du championnat.

Le médian italien Roberto Gagliardini s'est ensuite chargé d'entériner la victoire intériste à l'heure de jeu. 1-3 score final et une sixième victoire de suite donc pour les hommes d'Antonio Conte. Romelu Lukaku, sur le banc de touche au coup d'envoi, est monté au jeu après 55 minutes mais n'est pas parvenu à inscrire son 4e but de la saison.