L'Inter jette l'éponge, Dries Mertens veut rester à Naples

Grand Format : Sur les traces de Dries Mertens, icône belge à Naples - Football - 03/06/2018 Dries Mertens vient de clôturer sa 5eme saison sous le maillot de Naples. En 235 matches disputés et 90 buts marqués, le Louvaniste est devenu une véritable icône à l’ombre du Vésuve. Les tifosi l’adorent et lui vouent un véritable culte qui n’est pas sans rappeler, par moments et toutes proportions gardées bien sûr, celui d’un ex-footballeur de légende… Diego Maradona.