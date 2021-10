L'incroyable transfert de Maximiliano Caufriez au Spartak Moscou : "j'ai prouvé que j'y avais ma place"

Fin août 2021. Alors que les transferts fusent de partout en cette fin de mercato estival, Maximiliano Caufriez reçoit un appel. C'est son agent. Le joueur de Saint-Trond, qui débute la saison en tant que titulaire au Staaien, a été repéré par le Spartak Moscou. Le club le plus titré de l'histoire du football russe cherche à renforcer son secteur défensif pour concurrencer l'intouchable Zenit Saint-Pétersbourg. Pour ce faire, il compte dénicher un profil de joueur européen d'expérience et capable d'évoluer dans un trois arrière. Bingo pour le Montois, qui compte près de 100 rencontres de Pro League dans les jambes et voit dans cette offre une opportunité unique de jouer l'Europe. Le Spartak paie les trois millions d'euros demandés par Saint-Trond et boucle l'affaire à deux jours de la fin de la fenêtre de transferts .

"Pour moi, c'est un énorme pas en avant", nous raconte Caufriez, bien installé dans son appartement de Moscow City. "Jouer l'Europe, c'est déjà particulier. Mais être dans une équipe dominante, ça change par rapport à ce que j'ai connu dans ma carrière jusqu'ici". A 24 ans, le natif du Borinage n'a connu que Waasland-Beveren et Saint-Trond, deux formations qui "visent au mieux la première colonne". Au Spartak, l'ambition est claire : retrouver la couronne nationale qui fuit le club depuis 2017. Et les billets ont été alignés : outre Caufriez, le Spartak a bâti son équipe sur des joueurs expérimentés comme Quincy Promes (ex- Ajax) ou Victor Moses (ex- Chelsea). Son transfert a été raillé par un journaliste russe, qui laissait sous-entendre que le club avait été négativement surpris par le niveau du joueur lorsqu'il s'est présenté à l'entraînement. "C'est tout à fait faux", rétorque-t-il. "Le club m'a particulièrement bien accueilli et j'ai prouvé dès les premiers entraînements que j'avais ma place dans cette équipe. Ils m'ont dit qu'ils aimaient bien mon profil. Tout le monde sait que je suis un joueur qui peut amener de l'impact physique et manifestement ça leur plait." Les chiffres parlent en faveur du Belge : il a été titulaire lors des quatre dernières rencontres de championnat et a participé à la victoire en Europa League contre Naples. Le week-end dernier, lors du derby face au Dinamo Moscou, il est même décisif pour la première fois. Sur une tête lobée, il livre un assist pour Georgiy Dzhikiya.