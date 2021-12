L’inarrêtable Lewandowski meilleur buteur en club de l’année 2021, Müller roi des assists, Lukaku et De Bruyne en chute libre

Pour apercevoir un Belge dans ce classement, il faut descendre en… 34e position avec Romelu Lukaku. Après une saison tonitruante avec l’Inter, Big Rom' a vécu des débuts compliqués avec Chelsea. Il a finalement inscrit 22 buts, soit treize de moins qu’en 2020. À l’époque, Lukaku avait terminé à la troisième place du classement. Derrière, on retrouve… Michy Batshuayi ? Non. Christian Benteke ? Non plus. Mais bien l’attaquant de Zulte Waregem Zinho Gano avec 19 buts, suivi de Nikola Storm (17), Loïs Openda (17) et de Jelle Vossen (16). Surprenant ? Oui.

C’est également la passation de pouvoir de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi vers Haaland et Mbappé qui se confirme à la vue de ce classement. Encore deuxième avec 41 buts en 2020, CR7 recule en 9e position (34 buts) alors que la Pulga stagne dans le fond du top 10 (8e en 2021 avec 34 buts contre 10e en 2020).

Haaland – Mbappé, 21 ans pour l’un, 23 pour l’autre : on ne prend pas trop de risque si on vous dit que ces deux monstres devraient se disputer la première place de ce classement durant les dix prochaines années.

Les années passent et se ressemblent pour Robert Lewandowski. Pour la troisième année consécutive, on retrouve l’attaquant du Bayern Munich en tête du classement des meilleurs buteurs avec 56 buts inscrits, loin devant son dauphin Erling Haaland (43 buts). C’est un autre jeune joueur qui complète ce top 3 en la personne du Parisien Kylian Mbappé, qui a également marqué à 43 reprises mais en disputant 10 matches de plus que la machine norvégienne.

Moins en vue que les buteurs, les génies de la passe sont aussi à mettre en évidence. Au sommet du classement des meilleurs passeurs en club de l’année 2021, on retrouve l’homme à tout faire du Bayern Munich Thomas Müller ! L’Allemand n’est pas le plus élégant, ni le plus doué des footballeurs, mais qu’est-ce qu’il est important et décisif. Avec 32 assists distillés, Müller occupe la première place devant le sous-estimé Dusan Tadic (31) et un certain Miroslav Stevanovic (29), milieu offensif bosnien du FC Servette.

On peut observer que Kylian Mbappé, déjà présent dans le classement des buteurs, fait également partie des meilleurs passeurs (8e) de l’année 2021… rien que ça.

Le top 10 des meilleurs passeurs en club de l’année 2021 (toutes compétitions confondues) dans les 15 meilleurs championnats européens :

Joueur Âge Club Nombre de matches disputés Assists 1. Thomas Müller 32 Bayern Munich 49 32 2. Dusan Tadic 33 Ajax 54 31 3. Miroslav Stevanovic 31 FC Servette 44 29 4. Filip Kostic 29 Francfort 42 25 5. Max Gradel 34 Sivasspor 45 24 6. Michael Liendl 36 Wolfsberger 45 22 7. Marco Reus 32 Dortmund 53 22 8. Kylian Mbappé 23 PSG 53 22 9. Mehdi Taremi 29 Porto 54 21 10. Leroy Sané 25 Bayern 52 19

*Statistiques obtenues sur le site de référence Transfermarkt.

Un petit peu plus loin, le virevoltant brugeois Noa Lang se classe en 13e position avec 18 passes décisives. Il n’est d’ailleurs pas le seul joueur de Pro League à avoir excellé dans ce domaine. En effet, Junya Ito de Genk est 17e (17 assists), alors que Jean-Luc Dompé du Essevee (15) et le milieu de terrain d’OHL Xavier Mercier occupent la 25e et 27e place du classement.

Le premier belge du classement est, non pas Kevin De Bruyne comme on pouvait l’imaginer, mais bien… Charles de Ketelaere avec 11 passes décisives au compteur (100e). Derrière CDK, on retrouve, avec 11 passes également, Théo Bongonda suivi de son coéquipier Mike Trésor (10), Manuel Benson (10), Youri Tielemans (10), Romelu Lukaku (10), Yannick Carrasco (10) et de Rob Schoofs (10). Sur cette année 2021, KDB n’a délivré que 9 caviars soit… 12 de moins qu’en 2020.