L'image du week-end, Vercauteren vérifie une décision arbitrale sur un smartphone : "avant, on devait le cacher !"

Frank Vercauteren s'est arrêté au micro d'Eleven Pro League à l'issue de la rencontre entre le Standard et l'Antwerp. Le coach anversois est revenu sur le moment cocasse en fin de rencontre : alors que Didier Lamkel Zé pensait avoir inscrit le but de la victoire, celui-ci a été annulé pour un hors-jeu. Vercauteren s'est empressé de vérifier sur un smartphone qu'une personne lui a tendu depuis les tribunes. "Je crois que c’était hors-jeu, je ne discute pas là-dessus. Il y avait tellement de points d’interrogations depuis le début du match et tellement de breaks à cause des décisions qu’il fallait voir ou revoir. A ce moment-là, c’est l’ère des images, pourquoi ne pas les regarder ? Avant on les cachait. Avant on les mettait quelque part."

Le Petit Prince du Parc garde un petit goût de trop peu de cette rencontre au Standard. "Avant le match on peut dire qu’un nul ici c’est un bon résultat, si on voit nos 20 premières minutes qui n’étaient pas bonnes, où on a couru derrière les faits, on doit dire que c’est raisonnable comme nul. Quand on voit la fin de la première mi-temps et la deuxième mi-temps, les occasions et le contrôle. On n’a pas donné grand-chose à part quelques coups francs. Ca nous laisse un peu de déception parce qu’on pouvait revendiquer deux points supplémentaires."

Le coach est également revenu sur la performance de Didier Lamkel Zé, encore une fois décisif, avec un assist remarquable. "On ne gagne jamais seul et l’équipe l’a bien épaulé parce que c’est nécessaire de compenser certaines choses pour lui. Mais il apporte beaucoup de rendement, d’efficacité et de danger, il est très important pour nous."