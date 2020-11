Diego Armando Maradona est décédé ce 25 novembre 2020 à l'âge de 60 ans . L'annonce de ce décès a suscité l'émotion partout dans le monde. Les quotidiens ont rendu hommage au génie maradonien en plaçant le gamin en or en une de leurs éditions. Passage en revue des plus beaux titres et légendes de la presse.

"Il est déjà au paradis"

L'hommage des journaux à Diego Armando Maradona : revue de presse des plus belles unes - © Tous droits réservés

On invoque également le divin en Espagne, où Maradona a connu deux passages, avec le Barça bien évidemment et avec le FC Séville, en fin de carrière. Les quotidiens catalans ont également sorti leur plus belle plume pour évoquer le souvenir de celui qui a dynamité le Barça, avant son envol pour Naples. "AD10S", titrent communément le Mundo Deportivo et le Diario Sport dans un jeu de mots faisant référence au numéro fétiche qu'il a personnifié. "Il est déjà au paradis" précise Sport.

