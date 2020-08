L'hécatombe se poursuit au PSG : même Tuchel s'est blessé...

Alors que le PSG doit affronter l'Atalanta en Ligue des Champions mercredi prochain, le club de la capitale est en proie à d'importantes blessures. Selon les dernières rumeurs, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa seraient sur la liste des joueurs incertains voire même absents contre les Transalpins. Une liste à laquelle on pourrait ironiquement adjoindre le nom de...Thomas Tuchel, l'entraîneur du club.

Selon un communiqué, le technicien allemand se serait en effet sérieusement foulé la cheville en faisant du sport. Le 5e métartarsien est même brisé. On devrait donc voir Tuchel avec des béquilles pour affronter l'Atalanta. Et non, ce n'est pas une blague.