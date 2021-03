L’Euro de foot aura-t-il lieu et sous quelle forme ? Décision en avril

La crise sanitaire qui frappe le monde entier a des répercussions sur les grandes compétitions sportives. L’an dernier, les Jeux olympiques et le championnat d’Europe de football ont déjà été reportés d’un an et rien ne dit qu’ils pourront se tenir comme prévu. En Europe centrale et orientale, plusieurs pays se sont pourtant préparés depuis des années, investissements gigantesques à la clé. Saint-Pétersbourg, Bucarest, Budapest se sont offerts des stades flambant neufs ces dernières années, plus à l’est Bakou a fait de même. Ils serviront pour cet Euro s’il a bien lieu mais aussi pour les équipes nationales des pays hôtes. Comment ces pays d’Europe centrale et orientale gèrent-ils cet Euro 2020 qui a lieu en 2021 et surtout, aura-t-il lieu ?

Regrouper, jouer sans public ou annuler ?

D’ici mi-avril, il faudra décider. C’est à l’UEFA de le faire, en concertation avec les gouvernements, en tenant compte de la situation sanitaire dans les 12 pays hôtes et des règles en vigueur pour voyager.

Reporter une nouvelle fois l’Euro est impossible à cause de la Coupe du monde en 2022.

Jouer dans 12 villes éparpillées sur tout le continent sera compliqué, c’est un cadeau au virus. Pour les délégations, qu’il faudra vacciner en priorité comme c’est déjà le cas dans certains pays (comme la Roumanie), mais encore plus pour le public, en particulier s’il faut franchir les frontières de l’Union pour les Russes, les Macédoniens ou pour les autres comme pour les fans des Diables rouges qui voudront aller à Saint-Pétersbourg.

Imaginer jouer sans public est une option mais on doute que ce soit la plus prisée par les amateurs de foot.

Il faudra peut-être regrouper les compétitions. Hongrie et Roumanie se font fort d’organiser tous les matches prévus avec public dans leurs stades. La Hongrie subit de plein fouet la 3ème vague de coronavirus mais elle met les bouchées doubles sur la vaccination, et surtout comme elle est qualifiée pour cet Euro, l’engouement est fort pour jouer à Budapest. A Bucarest, l’affiche ne propose que l’Autriche, l’Ukraine et la Macédoine du nord. Les stades risquent d’être vides.

Un dernier scénario serait de concentrer tous les matches dans un seul pays, et le seul qui soit à la hauteur et candidat, c’est l’Angleterre et Londres avec son infrastructure sportive 5 étoiles, mais aussi télévisuelle, et son avancement dans la vaccination, vu que la France et l’Allemagne sont hôtes des championnats d’Europe précédent et suivant. L’Italie n’est pas intéressée. Israël a bien proposé d’accueillir tous les matches mais le pays n’est pas qualifié et n’était pas dans la liste des 12 nations hôtes…

Tout regrouper à Londres, ce serait un coup dur pour les autres pays qui ont prévu d’accueillir la compétition. La Russie serait vexée de ne pas avoir l’Euro dans la ville du président Poutine, Saint-Pétersbourg cité du ballon rond. L’Azerbaïdjan a misé sur le foot comme arme diplomatique. La Hongrie a déboursé 530 millions pour stade national Ferenc Puskas.