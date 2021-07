L'Euro de A à Z : 2012, domination espagnole et fin du monde maya

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

2012. Un Autrichien saute en parachute depuis la stratosphère. Elizabeth II fête ses 60 ans de règne, et ça tombe bien : pour la première fois, un Britannique, Bradley Wiggins, gagne le Tour de France. A l’Euro, rien de neuf : les Diables n’y sont pas, et l’Espagne poursuit sa domination sur le foot mondial. Dans le calendrier maya, La fin du monde est annoncée pour le 21 décembre 2012. Fausse alerte. Sauf pour la musique: le même jour, "Gagnam Style" de Psy atteint le milliard de vues sur YouTube.