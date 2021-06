L'Euro de A à Z : 2004 le Portugal désespéré "lost" à la maison

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

2004, la Belgique n’est pas qualifiée pour l’Euro. C’est devenu une habitude. Le vainqueur, lui, est tout-à-fait inhabituel. Entre la surprise et le hold-up, la Grèce et sa défense de fer piègent tout le monde, dont le Portugal, pays hôte et malheureux finaliste. A part ça, Lost, Dr House et Desperate Housewives lancent le règne des séries à la télé, et Facebook celui des réseaux sociaux sur internet.