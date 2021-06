L'Euro de A à Z : 2000, on est chez nous... mais bon

Même s’il se déroule finalement un an plus tard, l’Euro 2020 marque le 60e anniversaire de la Coupe d’Europe des Nations, comme on l’appelait lors de sa création en 1960. A cette occasion, Elodie de Sélys, "miss archives" de la RTBF, accompagné de Manu Debiève, de la rédaction des Sports, se sont replongés dans ces années d’Euro, en les revisitant de A à Z, de Antonin (Panenka) à Zinédine (Zidane), en (re)passant par tout ce qui a fait l’actu souriante de ces années de compétition entre nations européennes. Petit bonus, le look est garanti d’époque !

2000. Grande première, l’Euro est disputé dans deux pays : aux Pays-Bas et en Belgique. Victime du bug du millénaire, les Diables Rouges sont éliminés en phase de poule, ça aussi c’est une première pour un pays organisateur. En finale, un but en or de David Trezeguet offre un deuxième Euro à la France. La population mondiale s'élève cette année-là à 6 milliards de personnes. À chacun son quart d'heure de célébrité. Aux JO de Sidney, c’est au tour du nageur de Guinée équatoriale Éric Moussambani…